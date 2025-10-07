Sergio Rojas responde a dichos homofóbicos de Nano Calderón con enigmáticas declaraciones: «¿Qué le pasó en la adolescencia?»

Nano Calderón y Sergio Rojas no paran de lanzarse dardos, y es que el tema cada vez escala más, dándose sin filtro.

«Todos mandándome un video de esa basura cobarde hablando de mí en TV, es cosa de verlo qué más se puede esperar», dijo Calderón el fin de semana.

Además, agregó que: «Lleva meses y meses hablando de mí, y uno que ni lo conoce, las dos veces que he sabido de ese saco de wea es porque salió en TV que se andaba cu… a weo… con sida y esta sería la segunda con ese video que ustedes me mandan».

«Está bien que hable es su pega, si a las finales la cabeza no le dio para más que para estar donde está, viejo y frustrado y si no habla de los demás no come», continuó.

Sergio Rojas se defendió tras los dichos de Nano Calderón

Sergio Rojas rompió el silencio luego de las fuertes declaraciones del hijo de Raquel Argandoña, y calificó su fin de semana como «intenso».

Fue en el programa «Que te lo digo» donde entregó unas palabras. «Quiero aclararlo, porque aquí hay un concepto muy grave. Lo que dice este delincuente es que yo habría tenido sexo con gente con SIDA. Le quiero decir a este mocoso muy malcriado, que le hicieron falta un buen par de correazos, porque no habrías cometido ni la mitad de los errores que cometiste hoy», partió diciendo.

Asimismo, añadió que: «lo primero es que con Andrés no tuve intimidad, aunque el foco no es aquel. Él vive con VIH, no tiene SIDA. Hay una gran diferencia entre una condición y la otra. Acá hay una desinformación, hay un apuntar con el dedo, una estigmatización, una actitud homofóbica brutal y que podría dañar a muchas personas».

«Yo le diría a este delincuente que intentó acribillar a su padre, que trate de culturizarse un poco. No sacas nada con tener para viajar por el mundo y tener muchas excentricidades, como el zoológico que armó en su casa», se lanzó con todo.

Finalmente, teorizó debido a sus actitudes y metió al baile a Raquel Argandoña: «Ahí no deberían estar los animales, debería estar encerrado él, porque hasta los animales tienen más cordura, que lo que tiene esta pobre víctima, que es la crianza de una mujer tan oscura como Raquel Argandoña. ¿Qué le pasó en la adolescencia?, ¿Habrá tenido que ver aquello con que le quitaran la tuición a Raquel Argandoña? No me hagan sacudir la alfombra», señaló.

“Y tú sabes que cuando la gente es tan homofóbica, es porque esconde grandes verdades. Yo me preguntaría, ¿qué le pasó a este joven? Y la última pregunta que me haría, y te la voy a poner sólo sobre el tapete, y no quiero mover el tapete. Porque si muevo el tapete, familia Calderón Argandoña, va a salir más que polvo debajo de esa alfombra”, concluyó el periodista.