Polémico gesto de Sammis Reyes con Emilia Dides desata ola de críticas: «Ante estos gestos, estás clara que solo tú criarás a tu bebé»

En las últimas horas, Sammis Reyes ha sido bastante criticado por los cibernautas.

Es importante señalar que en el último tiempo varias personas han criticado al deportista debido a sus declaraciones que han causado controversia en redes sociales.

Hasta Claudio Bravo le dedicó unas palabras, minimizando sus logros deportivos en la NFL, lo que sorprendió a todos.

En ese contexto, el también empresario volvió a ser tema en las plataformas digitales, luego de que Emilia Dides compartiera un registro que alertó a sus seguidores.

Por esta razón le llovieron las críticas a Sammis Reyes

Emilia Dides se encuentra gozando de unas paradisiacas vacaciones en República Dominicana, y en una historia que posteó, un detalle no pasó desapercibido.

Durante su tour, grabaron a la pareja mientras subía a un vehículo de turistas, y en el video se ve a Sammis Reyes colocándose adelante sin ayudarla a subir al auto

Hay que recordar que Dides se encuentra embarazada, por este motivo, muchos cibernautas criticaron a Sammis Reyes, tratándolo incluso de «princeso».

«Cero tino»; «Ante estos gestos de tu ‘pareja’ estás clara que solo tú criarás a tu bebé y lo vas a lograr», «qué lindo como te ayudó a subir jaja», «El princeso primero», fueron solo algunos de los comentarios que dejaron en el registro que subió la modelo.

Sin embargo, hay otros que defendieron al ex NFL y no estuvieron de acuerdo con las críticas: «Está embarazada! no enferma», «Qué le pasa a la gente» y «la gente ridícula», fueron algunos de los comentarios.

