«Se lo andaban cul… we… con sida»: Nano Calderón le dijo de todo y sin filtro a Sergio Rojas tras tratarlo de delincuente

Recientemente en Que Te Lo Digo, de Zona Latina, Sergio Rojas arremetió en contra de Raquel Argandoña, y de paso, su hijo, Nano Calderón. Esto, tras escuchar el audio filtrado de Raquel hacia Daniella Campos, donde la trata con palabras de alto calibre.

«Después de escuchar estos audios, uno entiende por qué los hijos le salieron como le salieron. Dios me perdone, pero tu hijo si te salió delincuente es porque vaya cómo lo criaste(…) Ahí como que a uno le cuadra el porqué el cabro le salió tan rebelde, por qué agarró a cuchillazos al papá, si con la mamita que tiene…», comentó Sergio Rojas en el programa.

Nano Calderón le dijo de todo y sin filtro a Sergio Rojas tras tratarlo de delincuente

Hoy, a través de sus historias de Instagram, Nano Calderón decidió responder a esta polémica declaración absolutamente sin filtro:

«Todos mandándome un video de esa basura cobarde hablando de mí en TV jaja. Es cosa de verlo, qué más se puede esperar. Lleva meses y meses hablando de mí y uno que ni lo conoce, las dos veces que he sabido de ese saco de huea es porque salió en TV que se lo andaban culi… we… con sida y esta sería la segunda con ese video que ustedes me mandan».

«Está bien que hable, es su pega, si a las finales la cabeza no le dio para más que para estar donde está, viejo, frustrado y si no habla de los demás no come. Así que por favor no me manden más videos de esa loca, mis metas están muy lejos de esa vida», agregó Nano Calderón.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que también le lanzó una advertencia a Sergio Rojas: «La próxima vez que se quiera hacer el malo en TV y algo mío le moleste tanto, ojalá tenga los cocos para decírmelo en persona y entretenerme un rato. Ahí sí le compro que es malo, ya que hablar por TV estando a varios kilómetros de distancia lo hace cualquiera».

«No le dedico más tiempo a esa mierda, que me da las gracias por esta historia para que tenga su momento en pantalla, ojalá pueda ahorrar algo para que no tenga que vivir siempre dependiendo de hablar de los demás«, cerró.

También podrías leer en tu Radio Corazón: «No hables we…»: Paty Maldonado y Fran García-Huidobro tuvieron un tenso cruce tras polémica de Daniela Aránguiz