«Se me escapó de las manos»: Eduardo Fuentes reveló la insólita broma sobre el Papa que casi le cuesta su trabajo

Eduardo Fuentes contó una divertida anécdota en el más reciente capítulo de su podcast «Mari Con Edu«, junto a María Luisa Godoy. Según reveló el animador: «Una vez hice una broma en Canal 13, que se me escapó de las manos».

Resulta que esparció el rumor de que había muerto el Papa, lo que en Canal 13, significaba mover cielo, mar y tierra.

Eduardo Fuentes reveló la insólita broma sobre el Papa que casi le cuesta su trabajo

Así, Eduardo Fuentes dio un poco de contexto primero: «hace muchos años había todo un protocolo en Canal 13 si se moría el Papa Juan Pablo II. Obviamente, canal de la Iglesia. Entonces todos estábamos avisados de un protocolo. Había un libro donde señalaba todo lo que iba a ocurrir en el canal».

«Había un productor en práctica en un teléfono (…) Y nos fuimos a otra oficina y llamamos a ese anexo. Llamo y me responde el productor en práctica. Le digo: ‘Aquí Marambio de Prensa ¿Qué tienen ustedes por el Papa?’ (…) Me dice: ‘Tenemos una nota biográfica’. Y yo le digo: ‘No, esa hue… la tenemos nosotros. Otra'», explicó.

Entonces, Eduardo Fuentes le hizo la broma, sin saber lo que pasaría después: «‘¿No tienen nada? Cómo es posible que ustedes no tengan nada. En Boca de Todos no tiene nada. Se acaba de morir el Papa y ustedes no tienen nada. Por Díos los hue… penca’. Y le corto».

«Ahí la hue… se me escapó de las manos, porque ese activar el protocolo significó llamadas a otras áreas del canal. Activaron gráfica de luto, notas especiales… Me dijeron: ‘Anda a hablar con Marco Antonio Cumsille al tiro’. Corrí desesperado pensando: me van a echar, me van a echar«, recordó Eduardo Fuentes.

Entonces, Eduardo Fuentes llegó a hablar con Cumsille, y cuando le comentó si sabía que se murió el Papa, le respondió: «‘Sí, pero era falso, así que no se preocupen’».

«La suerte fue que él no se calentó con la noticia, llamó al contacto en El Vaticano y confirmó que el Papa estaba vivo. Pero nunca supieron de dónde había salido el rumor… hasta ahora«, cerró Eduardo Fuentes.

También podrías leer en tu Radio Corazón: «Quiero volver a verla como una amiga»: La confesión de Rai Cerda sobre Cony Capelli antes de su ingreso a Fiebre de Baile

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google