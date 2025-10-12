Sentencian a 20 años de cárcel a hombre que abusó durante 10 años de su hija: Víctima resultó embarazada

La tarde de este domingo se dio a conocer la noticia sobre el escalofriante hecho. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a un hombre a cumplir 20 años de presidio, por 3 delitos, abuso sexual infantil, violación de mayor de 14 años, y violación infantil. Todo esto, en contra de su propia hija.

Los primeros dos delitos habrían ocurrido de forma reiterada, entre 2014 y 2024, en la Región de La Araucanía, y también fuera de ella.

Sentencian a 20 años de cárcel a hombre que abusó durante 10 años de su hija

En los detalles de la acusación, el Ministerio Público afirmó que el hombre amenazó recurrentemente a la víctima, con matar a su madre, y abusar de su hermana pequeña si no hacía caso a sus peticiones, que se mantuvieron por 10 años.

Por otro lado, la identidad del hombre se mantuvo en secreto, como modalidad preventiva para resguardar la integridad e identidad de la víctima, que es su hija.

La parte más trágica de la historia ocurrió el 2024, tras 10 años de constante abuso. La víctima resultó embarazada y dio a luz a su hijo durante el año pasado.

Según información de T13, el fallo establece que los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, el condenado deberá informar a Carabineros cada tres meses su domicilio actual.

Y, en esa misma línea, como medida de protección, una vez cumplida la condena, el hombre tendrá prohibición para acercarse a la víctima.

