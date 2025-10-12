«Quiero volver a verla como una amiga»: La confesión de Rai Cerda sobre Cony Capelli antes de su ingreso a Fiebre de Baile

Rai Cerda será este lunes nuevo integrante de Fiebre de Baile, de Chilevisión. En el programa, se encontrará con Faloon Larraguibel, su actual pareja, y también, con Cony Capelli, con quien mantuvo una amistad desde Gran Hermano, e incluso hubo acercamientos y rumores de una relación entre ambos.

Ahora, eso sí, Cony Capelli aseguró que la relación entre ambos no es lo que era, y que hay una distancia, incluso, afirmó que es más probable que sea amiga de Faloon, antes que de Rai.

La confesión de Rai Cerda sobre examistad con Cony Capelli antes de su ingreso a Fiebre de Baile

En conversación con LUN, Rai Cerda se sinceró respecto a las declaraciones de la bailarina, y profundizó en su amistad y posterior acercamiento: «Con la Cony siempre debimos habernos quedado como amigos, porque como amigos en el reality éramos muy buenos amigos. Nos acompañábamos caleta, entendí todo lo que ella había vivido«.

«Cuando después mezclamos un poco las cosas, que ni siquiera se mezcló tanto, empezaron los problemas, los celos, varias cosas que perjudicaron nuestra relación, que pasó de ser lo mejor de lo mejor a lo peor de lo peor«, agregó.

Además, Rai explicó su arrepentimiento por cómo se dieron las cosas: «Al principio, como éramos tan buenos amigos, la gente nos quería ver juntos y después se tornó en una pesadilla en un minuto y fue una decisión que no deberíamos haber tomado«.

«Espero que no haya problemas adentro. No sé cómo se van a llevar, no sé nada. Quiero volver a ver a Cony como una amiga, dejando todos los atados y discusiones que tuvimos en un minuto de lado. No sé si bailaremos juntos«, cerró Rai Cerda.

