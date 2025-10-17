Pablo Canaliza dejó en estado de shock a Cecilia Bolocco tras mensaje de hermano fallecido: No aguantó la emoción

Un emotivo momento se vivió en la reciente edición de Hay que decirlo, programa de Canal 13 que tuvo como invitada a Cecilia Bolocco.

La ex Miss Universo participó en una de las sesiones espirituales de Pablo Canaliza, quien se contactó con uno de sus familiares, que ya no se encuentra en el plano terrenal.

La animadora no lo podía creer y quedó atónita luego de recibir un mensaje de su hermano Rodrigo, quien dejó este mundo en 1986 luego de sufrir un accidente de tránsito.

El momento comenzó luego de que Nacho Gutiérrez hiciera una pregunta que desencadenó todo: «¿A la Cecilia la acompañan?».

Siguiendo por esa línea, el guía espiritual sorprendió al revelar un mensaje del familiar de Cecilia: «Es la imagen de tu hermano, que está preocupado siempre, es por un tema de salud con el que ustedes batallan, pero él está ahí para que puedan salir de eso», fueron sus palabras.

“Además, dice que ese verano fue muy conflictivo”, agregó.

Cecilia Bolocco se emociona tras palabras de Pablo Canaliza

Cecilia Bolocco, notoriamente emocionada, explicó a que se refería su hermano. “Mis padres están bien grandes, con temas de salud, por su puesto, mi madre está con su tercer cáncer, y yo creo que Rodrigo y mi mamá eran muy cercanos y a él debe preocuparle cómo está mi mamá”, desarrolló la icónica animadora.

“Se autodefine como los ojos de su madre”, comentó Pablo Canaliza.

«Me dicen que tenga tranquilidad porque la mamá es fuerte, y que ha podido pasar mil cosas (…) ella, desde su calma, no se conflictúa, pues tiene una sabiduría infinita que la va a transmutar para avanzar con esto», complementó.

«No está esperando a tu mamá todavía, Rodrigo dice que se las deja a ustedes para que la sigan disfrutando», concluyó el médium.

