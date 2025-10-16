«Lo dejé por chiquitito, no puedo estar sufriendo. Haré un casting, buscó a un rubio de ojos azules, alto y el palitroque grande»

Fiebre de Baile sigue haciendo de las suyas. El programa de entretención lidera en sintonía y las polémicas van y vienen.

En ese contexto, en la reciente edición del programa, Raquel Castillo sorprendió con una declaración que nadie esperaba y descolocó a todos los presentes.

«La mujer de las 5 mil imitaciones» reveló que se encuentra en proceso de separación, esto luego de 10 años de casada.

Por lo mismo, la conductora del canal Diana Bolocco le consultó si él sabía de la decisión.

«Si lo sabe, yo lo dejo por lo chiquitito y chiquitito lo otro también. Uno no puede estar sufriendo, así que lo dejamos no más», comenzó diciendo Raquel Castillo.

Sin embargo, sacó carcajadas con otra declaración que nadie se esperaba: «Así que pasen los próximos. Voy a hacer un casting para eso. Estoy buscando a un rubio de ojos azules, así que no se hagan ilusiones porque o busco a uno alto, con los ojos azules y el palitroque grande y los huevos de avestruz».

Según la aspirante a bailarina, iniciaron su relación en Perú, donde Raquel vivió por años. Sin embargo, actualmente se encontrarían pasando por una crisis matrimonial, razón que llevaría a la artista a poner fin a su vínculo amoroso.

¿Coqueteos entre participantes de Fiebre de Baile?

Raquel Argandoña, jurada del programa nocturno de Chilevisión conversó con los panelistas de “Sígueme” y reveló supuestos “coqueteos” entre algunos de los participantes.

«Hay varias parejas que se dice que se están formando. Eso es lo que escucho yo en los pasillos, no me consta», comenzó diciendo.

La comunicadora se refirió a Cony Capelli y Claudio Valdivia, y además comentó el supuesto coqueteo entre Francisco Reyes Cristi y su bailarina

«No estoy confirmando nada, pero hay parejas que hacen ‘semáforo’ en el casino y en los pasillos del canal», concluyó «La Quintrala».

