Revelan a las participantes más «complicadas» de Fiebre de Baile: «Cara de culo» y «muy exigente»

«Fiebre de Baile» comenzó con todo. El programa se ha tomado las noches y está arrasando con el rating.

Sin embargo, no ha estado exento de polémicas y detrás de bambalinas ya comienzan los primeros rumores acerca de algunos participantes.

Fue en Zona de Estrellas donde el maquillador Javier Fernández entregó detalles sobre la «complicada actitud» de los famosillos.

De acuerdo a su relato, estos serían los participantes más “difíciles”, y que ya han tenido más de un roce con áreas como producción, maquillaje y peluquería, según consignó Publimetro.

Los participantes más «complicados» de Fiebre de Baile

Según el profesional, quien entra en el top es Raquel Castillo: «Ha dado más trabajo en Chilevisión».

Asimismo, se refirió a Nicole «Luli» Moreno, quien exigiría varias modificaciones en el maquillaje: «Se lava la cara después de que la maquillan y dice ‘no me gustó’.

Siguiendo por esa línea, comentaron que la empresaria tiene una actitud «muy educada, pero muy exigente», y según Paula Escobar se debería a su posición como deportista de elite, siguiendo horarios de manera rigurosa.

Otra de las participantes a quien apuntaron fue Michelle Carvalho. El maquillador señaló que «el pelo… complicada» y que comentaron que ella acepta estar en el programa. Sin embargo, «quería hacer un docu de ella, que le dijeron que no».

«Actúa con cara de culo todo el tiempo, como una niña amurrada», cerró la periodista Paula Escobar.

Locura por Fiebre de Baile: Se mantiene su buen rating

Según las métricas, Fiebre de Baile se mantiene como uno de los programas favoritos en su horario.

Entre las 22:00 y las 00:38 horas, el espacio liderado por Diana Bolocco registró una audiencia online promedio de 664.378 personas por minuto, alcanzando un peak de 868.770 espectadores.

