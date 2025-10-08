Niño acusa a su abuela con el Presidente Gabriel Boric y la respuesta del mandatario se vuelve viral: «Usted le cae mal a mi abuela»

En las últimas horas, un tierno y divertido momento protagonizado por el Presidente Gabriel Boric se tomó las redes sociales. Todo ocurrió durante un evento público, donde un pequeño no dudó en decirle de frente al mandatario: «Usted le cae mal a mi abuela».

El registro fue compartido en tiktok por la usuaria xavieraignaacia, y en cuestión de horas se viralizó rápidamente, superando las 300 mil reproducciones y generando una ola de reacciones en la plataforma.

Con su característico buen humor, el Presidente respondió con una frase que tildaron de ejemplar: «Dile a tu abuela que le puede caer bien o mal el Presidente y tiene todo el derecho a expresarlo siempre», ganándose el aplauso de los presentes.

Pero eso no fue todo, ya que también agregó de buena manera otra frase. «Pero dile que yo igual, en todo caso, tengo que trabajar para ella. Mándale un saludo», cerró.

Reacciones a la respuesta de Gabriel Boric

El registro, que no tardó en volverse viral, se llenó de reacciones y comentarios de los cibernautas: “Imagínate que tu nieto te acuse con el Presidente”. “Con ese nieto, para qué quiero enemigos”, “Solo él le puede responder así a un niño, le está enseñando respeto. Presi, lo amo».

En ese contexto, es que los comentarios estuvieron divididos. Por ejemplo, algunos usuarios señalaron «pregúntenle a la abuelita que le parece la PGU», mientras otros comentaban que se sentían representados con el comentario de la abuela.

Puedes ver el video viral a continuación:

