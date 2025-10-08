«Nunca se me habían declarado así»: Joven sorprende a notera de CHV en vivo y ella aceptó su petición

Durante la mañana de este miércoles, la periodista de Chilevisión Daniela Muñoz fue sorprendida por un galán mientras se encontraba haciendo un despacho para el programa Contigo en la Mañana.

La comunicadora se encontraba en el límite de La Granja y San Ramón, esto en el marco de las fiscalizaciones vehiculares que se realizan diariamente.

En medio de la transmisión, un joven se acercó a la notera sorprendiéndola con sus halagos: «Yo la amo a usted. Usted me alegra el día. No es de noche y usted es una estrella que anda en la calle», le dijo el chiquillo de 23 años a la comunicadora de 31.

«Ay, no, me mató», reaccionó la periodista, que no esperaba el cumplido.

La petición de joven a periodista de Chilevisión

Rápidamente, el desenvuelto joven no dudó en realizar una petición a Daniela Muñoz: Le pidió una foto.

La comunicadora accedió. Además, el chiquillo reveló estar nervioso frente a la situación y comentó que es un acérrimo fan, interactuando en cada una de sus publicaciones.

«Usted es alegría, belleza», continuó.

En respuesta, la notera reveló que: «Nunca se me habían declarado así».

«Es que usted me encanta, disculpe lo atrevido», se justificó el entrevistado. «Está todo bien», respondió Muñoz con su característico humor.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Contó la firme! Mario Velasco revela el verdadero motivo tras su renuncia a «Zona de Estrellas»