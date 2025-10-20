Reportan corte de luz masivo que afecta a varias comunas de la Región Metropolitana este lunes 20 de octubre

Un masivo corte de energía fue reportado durante la tarde de este lunes por cientos de usuarios en redes sociales, quienes alertaron sobre la interrupción del suministro eléctrico en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Según los primeros reportes, la falla se habría producido alrededor de las 15:40 horas, afectando a diversas comunas de la Región Metropolitana.

Entre ellas se encuentran Santiago, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, Puente Alto, Macul y Peñalolén.

Metro de Santiago informó problemas en su servicio tras el corte: «Por variación de tensión, tenemos un retraso en el servicio de #L4 #L4A y #L5. Seguiremos informando», escribieron a través de sus redes sociales.

Asimismo, desde Transporteinforma de Santiago enviaron un mensaje a conductores y peatones. «Alertamos a conductores y peatones a transitar a la defensiva hacía cruces donde los semáforos estén fuera de servicio».

Según reporte oficial de la SEC de las 16hrs, hay más de 56.000 cliente sin energia eléctrica en la región metropolitana. información en desarrollo. https://t.co/GbMsOitn7b pic.twitter.com/sdwpMTyai3 — Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) October 20, 2025

Respuesta de Enel tras masivo corte de luz

A través de su cuenta de X, Enel emitió un posteo donde informa sobre el corte de luz que afecta a la Región Metropolitana: «A las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes», comunicaron.

[16:05] A las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes. pic.twitter.com/yT1B8xcCpm — @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) October 20, 2025

En los últimos minutos, Enel realizó una actualización tras la falla que afectó a las comunas de la Región Metropolitana: «A las 17:03 todos los clientes afectados por la falla en transmisión, ajena a Enel Distribución, ya se encuentran con suministro normalizado», señalando que el servicio se encuentra totalmente normal.

A las 17:03 todos los clientes afectados por la falla en transmisión, ajena a Enel Distribución, ya se encuentran con suministro normalizado. pic.twitter.com/cSVojDvDt8 — @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) October 20, 2025

