Las emotivas palabras de Rodrigo Sepúlveda a un año de la muerte de su padre: «Tu recuerdo es diario…»

Ya ha pasado un año desde el sensible fallecimiento de Félix Sepúlveda, padre del periodista de Mega Rodrigo Sepúlveda.

En ese contexto, y para conmemorar su partida, el comunicador utilizó sus redes sociales parar recordarlo a través de una emotiva publicación.

En la foto, aparece el padre del conductor de noticias, acompañado de su mascota.

Las emotivas palabras de Rodrigo Sepúlveda a un año de la muerte de su padre

En la descripción del post escribió: «Tu recuerdo es diario. Imposible olvidar. Hoy ya es un año. Rápido, duro, impensado. Acá estamos evocando tu alma como cada minuto».

Además, agregó que: «Tu sonrisa, tu alegría, tu amor infinito por nuestra mamá, tu cariño por tus nietas, tu búsqueda permanente de unir a la familia lo abrazamos como propio».

El rostro de Mega indicó que lo recuerda cada día, y siempre está en el recuerdo de su entorno familiar.

«Cada recuerdo que tenemos, cada abrazo que sentimos, cada olor, cada conversación nos lleva a estar contigo», continuó.

En ese sentido, añadió que «La luna, tu gran amiga, es la imagen que nos conecta al instante mirando al cielo».

«Me faltan tus mensajes antes y después de cada programa, si te animas mi celular siempre está abierto para ti… Te extrañamos, papá querido… Tu familia que jamás olvida», cerró el periodista de Mega.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RODRIGO SEPÚLVEDA LARA (@rodrigosepulvedalara)

Reacciones a la publicación de Rodrigo Sepúlveda

Fueron cientos de mensajes que recibió el rostro de Mega luego de la publicación, entre ellos compañeros del mundo de las comunicaciones.

«Que su memoria sea eterna», «Sin duda que se extrañan demasiado, el amor de los padres es único, un abrazo», «Fuerza sepú», «eres grande, Sepú», «Bellas palabras, ánimo, son fechas complicadas», fueron algunos de los comentarios que los cibernautas dejaron en la red social.

