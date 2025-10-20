Chicos reality protagonizan tensa pelea en fiesta capitalina: Volaron los vasos, insultos y patada de por medio

Este fin de semana, dos reconocidas personalidades de las redes sociales fueron protagonistas de un acalorado debate, que incluso llegó a las agresiones físicas.

Los personajes en cuestión son Ilaisa Henríquez, popularmente conocida como Dj Isi Glock y Diego Pánico.

El encontrón sucedió en un evento capitalino, y ya son varios los registros que se han difundido en redes sociales.

Fuerte palabreo entre Diego Pánico y Dj Isi Glock

Rodeados de gente, los influencers comenzaron a lanzar palabras, iniciando una fuerte discusión: «¿Dónde está el embarazo?», le gritó Diego Pánico, haciendo referencia a la situación que la Dj vivió con Karol Dance.

Tras el palabreo, Isi Glock agarró a Pánico y le rompió una cadena que traía como accesorio. En respuesta, el creador de contenido le lanzó lo que tenía en su vaso.

Frente a esto, ella respondió abalanzándose con una patada. «Eres una colgada, colgada», le gritaba Diego Pánico, todo mientras conocidos intentaban separar y calmar las aguas.

Según informó ADN.cl, el momento se volvió aún más tenso cuando el grupo que acompañaba a la DJ lanzó un vaso. En respuesta, el influencer reaccionó y terminó golpeando por accidente a un amigo de ella, quien salió en su defensa y le arrojó un vaso a Diego Pánico. Más tarde, el creador de contenido intentó justificar su reacción en Instagram. Ahí explicó que el objeto lo había golpeado cerca del ojo y le causó dolor.

Respecto a la tensa discusión, Diego Pánico aseguró que: «Si yo le hubiera pegado, estaría funado, y partió la pelea porque ella lleva semanas hablando mal de mí y de por qué voy a apoyar a la Coni a Fiebre de Baile, ¡y empezaron a burlarse en patotas de mis carteles! Perdón por gritarle a una mujer me carga el show, pero bueno».

Cabe destacar que los dos han sido participantes de los realities que organiza el periodista Diego González, Ilaisa Henríquez en el recién estrenado «Flaites v/s Cuicos» y Diego Pánico en una de las ediciones de «Secreto en el lago».

