Reciente eliminada de Fiebre de Baile rompe el silencio tras decisión del jurado: «Te hacen decir cosas que…»

En la noche del miércoles, se vivió una nueva jornada de Fiebre de Baile, que dejó a una nueva participante a mitad de camino.

La mujer en cuestión es Michelle Carvalho, quien fue la reciente eliminada de la competencia. Los nominados eran Raimundo Cerda, Carlyn Romero y Nicole Moreno «Luli».

Luli y Rai fueron los primeros salvados, por lo que todo se decidió entre las ex participantes de Gran Hermano. Finalmente, el jurado decidió que la eliminada sería la brasilera.

Las declaraciones de Michelle Carvalho tras ser eliminada de Fiebre de Baile

Luego de su eliminación, la creadora de contenido fue invitada al programa El Var-after de Fiebre de Baile, donde no se guardó absolutamente nada.

«Te hacen decir cosas que tú no quieres justamente por el morbo, por las visualizaciones. A mí me trataban de inducir para decir comentarios despectivos de mis compañeros, que quería que se fueran y yo nunca caí en ese juego porque yo no soy quién», comenzó diciendo.

Además, agregó sin filtro que: «esos comentarios maliciosos se da el pie para desatar una locura en el público en sí, hacer comparaciones, los insultos, la manipulación de votos, esos votos para mí que son súper truchos».

Es importante mencionar que Juan Pablo Queralto es quien conduce el programa, y enfatizó en que existe un notario, por donde pasan todos los votos emitidos: «Se evalúa de acuerdo a lo que aparece en pantalla», aseguró.

Por su lado, la influencer aseguró que eso no era así: «No hay notario», concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Carvalho (@mrs_carvalho)

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Todo pasando en Fiebre de Baile! Filtran que dos participantes pelearon en los estacionamientos de CHV: Usuarios reaccionaron al registro

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google