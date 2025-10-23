  • EN VIVO

Auditor que se dedica a la construcción contó sus travesuras en El Chacotero Sentimental: «No es pega para maestros, es para ma’ adentro»

Este auditor dedicado a la construcción sucumbió al pecado luego de un trabajo particular que realizó. No te pierdas este llamado.

23 Oct, 2025. 18:02 hrs

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS