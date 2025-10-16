Raquel Argandoña sorprende al revelar supuestos coqueteos entre miembros de Fiebre de Baile: «Casino» y «pasillos del canal»

«Fiebre de Baile» está dando que hablar. El programa de entretención de Chilevisión no está exento de polémicas, y ya son varios cahuines los que se han formado.

En este contexto, Raquel Argandoña, quien forma parte del equipo de jueces, dejó la escoba tras hablar de supuestos romances que habría entre los participantes.

Fue en conversación con “Sígueme” de TV+ donde «La Quintrala» entregó detalles de lo que estaría sucediendo en los pasillos del canal.

Primero, Argandoña opinó de Cony Capelli, quien es una de las favoritas. La conductora la elogió y le entregó alentadoras palabras.

«Es una excelente participante, un agrado verla bailar. Desde el primer día le dije que sería muy estricta con ella, porque quiero que sea perfecta», comenzó diciendo.

Asimismo, fue enfática en una cosa: nunca le dará la inmunidad, ya que prefiere verla en la pista de baile.

«Me gusta verla en el escenario, nunca descansando. Si dependiera de mí, estaría siempre bailando. Creo que es una finalista segura de Fiebre de Baile«, continuó.

¿Nuevos romances en Fiebre de Baile? Esto reveló Raquel Argandoña

En ese contexto, Raquel Argandoña dio a conocer algunas supuestas relaciones amorosas que se estarían dando al interior del programa.

«Hay varias parejas que se dice que se están formando. Eso es lo que escucho yo en los pasillos, no me consta», partió diciendo.

La comunicadora habló de Cony Capelli y Claudio Valdivia. Además, también se refirió a un supuesto coqueteo entre Francisco Reyes Cristi con su bailarina.

Para cerrar, Raquel Argandoña dejó el tema hasta ahí y prefirió no dar más detalles: «No estoy confirmando nada, pero hay parejas que hacen ‘semáforo’ en el casino y en los pasillos del canal», concluyó.

