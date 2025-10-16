¡No lo podía creer! Brasileña quedó impactada tras ir a un banco y notar este insólito detalle: «Chile es un mundo aparte»

¡Ya es viral! Una creadora de contenida brasileña, conocida en TikTok como Jessieessousa o «La brasilerita» tuvo gran alcance al contar su curiosa experiencia en un banco chileno.

«Estoy en completo shock», comenzó diciendo en el registro que ya cuenta con más de 70 mil visitas.

Según contó, fue a un banco nacional a realizar un trámite, y quedó sorprendida al notar que no había un detector de metales en la entrada, algo que, en su país, es completamente obligatorio.

«En Brasil es regla en todos los bancos, incluso en algunos lugares es ley. Sirve para filtrar lo que la gente lleve. Y acá, no hay esta preocupación», explicó la influencer.

Si bien destacó que los bancos tengan cámaras de seguridad y guardias, la joven no pudo contener su sorpresa por la diferencia de las medidas de protección existentes.

Reacción de los usuarios al registro viral

Luego de la viralización del registro, cientos de usuarios se manifestaron a través de la plataforma.

«En Chile son los bancos los que te roban», «Chile es uno de los países más seguros del continente», «Puedes usar tu teléfono en los bancos de Chile. En otros países está prohibido» y «En México no puedes usar ni lentes ni jockey, eso se debería implementar», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en TikTok.

El registro no tardó en generar conversación y risas entre los usuarios, que aprovecharon la publicación para comparar costumbres entre Chile y Brasil.

