Querida pareja del espectáculo confirma su quiebre definitivo: «Lo intentamos» y «a veces el amor no alcanza»

Recientemente, la reconocida streamer nacional Belu Negri, confirmó su quiebre amoroso con el cantante argentino Tiago PZK.
La influencer dio a conocer que pese a darse una segunda oportunidad en la relación, esto no fue suficiente y todo terminó.
«Si somos personas públicas, y si mostrás tu vínculo, como el mío, en algún punto hay que dar explicaciones», comenzó diciendo «la chilena»
«Para hacer un duelo y un contacto cero… para poder tener más estabilidad necesito que no me envíen cosas…», continuó.
«Al menos me quedo con que lo volvimos a intentar y qué lindo poder no darse por vencido para construir y seguir intentando algo que es único», partió diciendo el programa web argentino «Se fue larga».
Además, analizó su situación, entregando sentidas palabras.
Tiago PZK y Belén Negri le ponen fin a su relación
«A veces con el amor no alcanza, hay procesos distintos. Hay madureces que son diferentes y por mucho amor que haya, a veces las cosas no se logran concretar como una las idealiza», continuó la creadora de contenido.
«Ya está… Hoy no quiero llorar. Para mí Japón fue un cierre precioso. Desde ahí estoy con un montón de emociones… Haciendo un duelo», recordando el reciente viaje que hicieron juntos al país asiático.
«Fueron unos meses muy locos, pero sigo apostando por el amor, aunque no se dé. Esto no me limita en un futuro a coincidir con otras personas. Sé que soy una persona capaz de amar con toda mi alma», cerró.
La mediática relación de la pareja habría llegado a su fin en diciembre de 2023.
No obstante, hace algunos meses, diversos rumores apuntaban a una reconciliación.
Los seguidores le atinaron, ya que confirmaron su regreso con un viaje a Japón, donde compartieron románticas postales.
Sin embargo, la relación terminó definitivamente según las palabras de la streamer.
