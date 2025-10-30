¡Bomba televisiva! Exitoso programa de Chilevisión llegaría a Mega: «Una traición…»

Sin duda, uno de los programas más exitosos de Chilevisión es «Detrás del Muro», que se ha logrado consolidar como uno de los grandes espacios humorísticos a nivel nacional.

Los jueves, la familia se reúne en horario prime para reír con los divertidos personajes que caracterizan los humoristas nacionales.

No obstante, recientemente se reveló que el programa conducido por Kike Morandé se podría trasladar a otro canal.

El espacio de comedia podría regresar a Mega, canal que emitió por años el icónico «Morandé con Compañía».

«Detrás del muro» tendría nuevo destino

Quien entregó la información fue la periodista Paula Escobar, revelando que un ejecutivo le dio la información.

«Según mis fuentes, Chilevisión lo toma como una traición por parte de El Muro. Si bien todos tienen contratos independientes, se habrían puesto de acuerdo ante el llamado de Juan Pablo González, quien ocupa un alto cargo en Mega y está a cargo del Festival de Viña», comenzó diciendo.

Vale destacar que González tiene un pasado en Chilevisión. Sin embargo, ahora se encuentra en Mega como director general de algunos proyectos de la señal.

Con gran trayectoria, ha liderado programas reconocidos como «Fiebre de Baile», «Talento Chileno», «Quién quiere ser millonario» y más.

Además, el profesional fue quien llevó «El Muro» a CHV y a la Teletón.

La comunicadora señaló que a Chilevisión no le habría gustado esta decisión.

«Están muy molestos, no se lo están tomando bien para nada. Le están quitando un programa que le va bien, un programa que le llena la parrilla», continuó

Según Paula Escobar, el programa llegaría a Mega a fin de año o inicios del próximo.

