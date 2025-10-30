La fuerte declaración de Daniela Aránguiz sobre dos famosos hermanos: «Aunque han compartido mujeres…»

No hay duda que no existe una buena relación entre Daniela Aránguiz y Constanza Capelli. Por lo mismo, siempre que circulan rumores, tienen algo que decir.

En ese contexto, es que recientemente aumentaron los cahuines entre un acercamiento de Capelli y Claudio Valdivia, ex cuñado de Daniela Aránguiz.

Todo surgió en Fiebre de Baile, donde ambos comparten pantalla y habrían tenido un coqueto acercamiento.

No obstante, hace solo algunos días, se unió Camila Andrade al espacio de entretención, y la decisión del ex chico reality habría cambiado.

«Es una mujer valiente, inteligente, bellísima y es una mujer de todo mi gusto», declaró en la reciente edición de Fiebre de Baile.

Daniela Aránguiz sobre los hermanos Valdivia

Quien no demoró en responder fue Daniela Aránguiz, que no se guardó nada en «Sígueme» de TV+.

«Claudio a Cony sí le puede coquetear, hasta puede tener un affaire con esa mujer, pero Claudio jamás tendría una relación en serio porque ella estuvo con su hermano», aseguró.

Es importante recordar que mientras se transmitía la primera edición de Gran Hermano Chile, Cony Capeli reveló haber tenido una breve relación con Jorge Valdivia. Esta habría terminado luego de que el exfutbolista decidiera volver con Aránguiz.

«Aunque ellos se han compartido mujeres, no son mujeres que las tomen en serio», continuó Aránguiz.

Aunque no opinó lo mismo de Camila Andrade: «Yo creo que con ella podría tener una relación de verdad, una relación bonita».

«Quizás, a Camila le haría súper bien tener una relación desde cero. Alguien que está soltero, que no tiene cachos, que ya tiene como toda su vida solucionada. El Claudio tiene una escuelita de fútbol, le va regio», agregó.

