Aseguran que quiebre entre hermanas Campos se debe a un destacado deportista nacional: «Ella se mete con…»

El fin de semana, Daniella Campos habló con Only Fama, espacio dedicado a la farándula de Mega. En la entrevista, la comunicadora se refirió a diversos temas relacionados con su vida personal, uno de ellos, su distanciamiento con su hermana, Denisse Campos.

En ese sentido, José Antonio Neme le preguntó sin rodeos si existía alguna incógnita respecto a su quiebre familiar. La respuesta fue afirmativa, aunque en aquella ocasión Denisse no entregó detalles.

Por otro lado, en el programa Zona de Estrellas, la panelista Adriana Barrientos reveló detalles desconocidos de este caso, los que rápidamente tuvieron repercusión.

«Son dos niñas que son iguales, pero tienen distintas familias. Una se crió con la mamá, la otra con el papá. Yo también encuentro súper honesta la Denisse y es re forme que alguien esté dándote siempre», comenzó diciendo.

Asimismo, dio a conocer que sabía el “secreto” que guardaba Denisse Campos, y confesó que su distanciamiento se debe a un hombre.

¿Qué pasó entre las hermanas Campos? Surgen nuevos detalles de su distanciamiento

La influencer reveló que la tercera persona involucrada sería Nicolás Massu.

«La historia se contó una vez, yo la escuché por ahí, por ahí en la rumorología la escuché. Pero era lo siguiente: era que la Denisse estaba pololeando con Nicolás Massú y llega a la casa y encuentra a la Daniella acostada con Nicolás Massú. Ese es el rumor que corría por ahí, que yo no sé si eso es verdad o no es verdad», señaló.

Siguiendo por esa línea, los panelistas le recordaron a «La Leona» que Daniella Campos estuvo en una relación con Nicolás Lapentti, tenista ecuatoriano.

No obstante, Barrientos prosiguió: «Pero se dice que cuando la Daniella llega a Chile, se encuentra con la Denisse pololeando con Nicolás Massú y, al parecer, ella se mete con Nicolás Massú. Encuentra la Denisse a la Daniella con Nicolás Massú, y ahí se termina de romper esta hermandad».

