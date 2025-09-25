Famoso ex rostro de televisión será formalizado por cuasidelito de lesiones graves: Atropelló a motociclista en Vitacura

El Ministerio Público pidió formalizar a Eliana Albasetti, ex chica reality, por cuasidelito de lesiones graves, lo que ha hecho que no sean días fáciles para ella.

El suceso tuvo lugar en la comuna de Vitacura, específicamente en la intersección de Vespucio Norte con Avenida Vitacura.

Con fecha 25 de marzo, la información señala que Albasetti atropelló con su vehículo (MG ZS) a un motociclista.

Según un documento oficial que presentó la Fiscalía Oriente al Juzgado de Garantía, la creadora de contenido se encontraba desconcentrada, motivo que habría generado el incidente.

“Al no estar atenta a las condiciones del tránsito, realiza un viraje no permitido e imprudente hacia la izquierda con la finalidad de continuar la marcha hacia Avenida Américo Vespucio Norte, colisionando a la motocicleta conducida por la víctima”, señala el documento, según información de BioBioChile.

Según los antecedentes que se manejan, el conductor de la motocicleta habría impactado fuertemente en el suelo. La caída le provocó lesiones.

El diagnóstico médico fue de «fractura de tobillo izquierdo de carácter grave».

¿Qué pasará con Eliana Albasetti?

Tras esto, acusaron a la ex Calle 7 de negligencia y la formalizarán por cuasidelito de lesiones graves.

El ex rostro de televisión tiene como fecha el próximo 3 de noviembre para presentarse en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

