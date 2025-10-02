Actriz Rocío Toscano confirma relación con futbolista: En redes sociales repitieron un peculiar comentario sobre parecido a humorista

En las últimas horas, la actriz Rocío Toscano acaparó las redes sociales con un post que compartió a través de su Instagram.

La intérprete compartió un post junto a su nueva pareja, con quien ya habían lanzado algunas pistas a través de comentarios en diversas publicaciones.

La nueva pareja de la actriz es Agustín Ambiado, un joven futbolista, tiene 24 años y se desempeña en el club Provincial Osorno, equipo que compite en la segunda división del fútbol chileno.

En ese contexto, Toscano le dedicó un tierno post donde público diversas imágenes junto al deportista, dedicándole sentidas palabras.

«Llevo 40 min pensando que escribir. Es mucho, muchísimo y no alcanzan las palabras que describan lo que siento. Te amo es poco y te amo mucho», escribió en la publicación.

«Te amo muchísimo, gracias por tanto», fue la respuesta del futbolista, quien también le dedico palabras.

Lo compararon con humorista

La publicación causó varias reacciones de los seguidores. Lo que más se repitió eran comentarios de buenos deseos y positivismo.

Sin embargo, los ágiles cibernautas no perdieron la oportunidad y muchos asemejaron al futbolista con el comediante Diego Urrutia.

«Con respeto, se parece mucho», «Ese no es Diego Urrutia… El que andaba con la Jara es igual», «Pensé lo mismo», «solo pase a leer comentarios para saber si no era la única en pensar eso», fueron los comentarios que los seguidores dejaron en los registros.

La actriz respondió a los comentarios en un tono humorístico: «Más respeto, por favor, mi pololo es más chistoso», acompañado de un emoji.

