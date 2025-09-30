¡Impactante! Revelan video inédito de accidente en moto de pareja de Nano Calderón: «Peores segundos de mi vida»

En las últimas horas, se dio a conocer que Rebeca Naranjo, pareja de Nano Calderón, sufrió un accidente mientras se encontraba manejando una motocicleta.

Fue el mismo Nano Calderón quien entregó la información, donde mostró la moto tras el fuerte impacto.

«Lo importante es que a la Rebe no le pasó nada grave», escribió en la bajada del registro, donde se aprecia el estado en el que quedó el vehículo.

El accidente que sufrió Rebeca Naranjo

Tras dar a conocer la situación, el empresario compartió un video donde se ven los detalles del accidente.

Naranjo se encontraba manejando, cuando de un momento para otro perdió el control de la motocicleta. En ese momento, cae fuertemente al suelo. Calderón al ver la acción, se baja de su vehículo de dos ruedas y corre rápidamente hacia ella para brindarle ayuda.

«Lo subí solo para que vean lo fuerte que se pegó el porrazo. Lo material, por el pico. Si la moto es llevarla al taller, dejar la tarjeta, y en dos días está lista, como nueva», comentó adjuntando el video de la estrepitosa caída.

«Pensé que había muerto jajaja. Ahora me río. los peores segundos de mi vida», escribió por su lado la influencer.

Reacción de los usuarios en redes sociales

Naranjo posteó una publicación en su Instagram, donde mediante fotos y videos muestra el proceso de recuperación tras su accidente.

En ese contexto, sus seguidores no demoraron en comentar su publicación, entregándole buenos deseos.

«Hay que seguir Rebe, yo también me he caído varias veces en el barro», «Es de principiante la caída, después le tomaras el gusto» y «Ánimo, preciosa, que te recuperes pronto», fueron algunos de los comentarios que le dejaron en redes sociales.

