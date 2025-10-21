Tragedia en el fútbol: Jugador cayó en red de “cazatalentos”, fue secuestrado y asesinado tras falsa oferta

Una lamentable noticia remeció al mundo del fútbol. Encontraron sin vida a un joven arquero de solo 18 años este fin de semana.

El suceso ocurrió en Kumasi, Ghana, según consignó ADN.

El Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores Senegaleses en el Exterior informó el fallecimiento de Cheik Touré. Además, aseguraron que ya comenzó una investigación para determinar las causas y a los responsables de su muerte.

Muere futbolista a sus 18 años

De acuerdo con los primeros antecedentes, Touré habría sido víctima de una red de estafadores relacionada con el tráfico de personas. Diversos medios locales reportaron que el deportista fue contactado por supuestos cazatalentos que le ofrecieron una oportunidad para probarse en un club profesional, promesa que resultó ser completamente falsa.

Un grupo armado habría secuestrado al joven después de engañarlo y exigió un rescate a su familia. Sin embargo, al no poder reunir la suma solicitada, los captores habrían acabado con su vida.

Las autoridades de Ghana trabajan en conjunto con el gobierno senegalés para esclarecer las circunstancias del crimen y gestionar la repatriación del cuerpo del jugador.

En su comunicado, el Ministerio hizo un llamado de alerta a familias, academias deportivas y entrenadores para verificar la legitimidad de cualquier oferta internacional.

“Estas redes se aprovechan de los sueños de los jóvenes futbolistas para explotarlos y poner en riesgo sus vidas”, señalaron desde la entidad.

