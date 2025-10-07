¡Terremoto en TV+! Popular rostro oficializa su salida del canal: «El programa tomó un vuelco algo ajeno a mí…»

Recientemente, Nicolás Solabarrieta anunció su salida del programa Noche de Suerte de TV+. El espacio lo compartía con Vale Saini y Joaquín Zim y entrego detalles de su decisión.

Fue en la reciente edición del programa donde el exfutbolista hizo pública su idea de abandonar el programa. “Es un capítulo especial, es un capítulo nostálgico, es mi último capítulo que los acompaño acá en Noche de Suerte», señaló.

Nicolás Solabarrieta y salida de Noche de Suerte

Además, agradeció a los miembros de su equipo: «Quería aprovechar de agradecerle a cada uno de ustedes en sus casas por habernos acompañado, por haber estado conmigo, a toda la gente que me siguió en Instagram, que me vio en el reality, que me acompañó acá en Noche de Suerte, se lo quiero agradecer de todo, de todo corazón».

«Fueron noches maravillosas con mis compañeros, con Zim, con Valentina, con toda la gente tras bambalinas que no saben el inmenso trabajo que hacen día a día para que este programa salga como sale«, continuó.

Asimismo, detalló las razones detrás de su decisión. «Las razones del caso son porque el programa tomó un vuelco que es un poco ajeno a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, un poquito ajeno a lo que son los proyectos de mi vida y, por tanto, tomamos una decisión en conjunto con el programa de dar un paso al costado», expresó.

Yo tengo otros proyectos, ya me verán de vuelta en televisión, me verán en mis redes sociales, así que no es que me pierdo, sino que por un tiempito me voy de la televisión. Voy a estar un poquito alejado”

También puedes leer en Radio Corazón: Corte Suprema de EE.UU. pone fin al caso de Mane Swett: Esta fue la dolorosa noticia que recibió en batalla por su hijo