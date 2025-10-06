¡De Chile para el Mundo! 31 Minutos deslumbró en Tiny Desk con sus mayores éxitos

¡Se pasaron! El noticiero que nos acompaña desde chicos se lució a lo grande. Estamos hablando de nuestros periodistas favoritos y más queridos de Chile: El equipo de 31 Minutos.

El grupo de Tulio Triviño y compañía tomó un avión desde Chile a Estados Unidos y aterrizó directamente en el Tiny Desk de la radio NPR en Washington, lugar donde llegan los artistas más secos como Dua Lipa y Sting.

Del noticiero al «Tiny Desk»: 31 Minutos y su sesión repleta de éxitos

Los queridos muñecos viajaron con su equipo el fin de semana pasado, mientras que la grabación se realizó el día 29.

Los ensayos se realizaron en un galpón ubicado en Santiago, caracterizado con el formato que se utiliza comúnmente.

En este contexto, el debut del programa chileno fue en la jornada de este lunes 6 de octubre, en el marco de «El Tinky Takeover», que celebra el mes de la Música Latina.

La sesión de 31 Minutos duró un poco más de 20 minutos, y este fue el setlist que interpretaron:

«Mi Equilibrio Espiritual»

«Bailan sin Cesar»

«Objeción Denegada»

«Calurosa Navidad»

«Mi Muñeca me Habló»

«Arwrarwrirwrarwro

«Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)».

Cabe destacar no son los primeros chilenos en presentarse en las icónicas sesiones «Tiny Desk». Por ejemplo Ana Tijoux, Mon Laferte, la artista de Jazz Claudia Acuña y la pianista Mahani Teave han sido parte de esta experiencia. A ellas se les suma Rubio, que también fue confirmada.

Con este tremendo debut, 31 Minutos demuestra que su magia traspasa fronteras, idiomas y generaciones, reflejando que siguen más vigentes que nunca emocionando a todo un país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NPR Music (@nprmusic)