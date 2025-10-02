Rauw Alejandro en Chile 2025: ¿Quedan entradas para alguno de sus tres conciertos en el Movistar Arena?

¡RA-RAUW¡ No queda nada para los esperados conciertos de Rauw Alejandro en Chile, quien realizará tres presentaciones en Santiago.

Específicamente, el boricua se presentará en el Movistar Arena los días 13, 14 y 15 de octubre.

Como era de esperar, los tickets volaron, por lo que se sumó una tercera fecha, que es la del lunes 13 de octubre.

Rauw Alejandro se encuentra girando por varios países, esto en el marco de su «Cosa Nuestra World Tour», gira que lleva el mismo nombre que su último proyecto de larga duración.

Es sabido que los conciertos del boricua son una gran experiencia, donde une lo mejor de su repertorio con sus virales bailes, demostrando que es un artista completo.

Asimismo, Chile es el primer destino que visitará el intérprete de “Diluvio” en Sudamérica. Comenzando con todo su ambiciosa gira mundial.

¿Quedan entradas para los conciertos de Rauw Alejandro en Chile?

Según la página de Puntoticket, quedan entradas para los tres días. Sin embargo, las fechas del 14 y 15 de octubre se encuentran casi agotadas, quedando disponible solo sectores de cancha.

Por otro lado, la última fecha que se anunció se encuentra con disponibilidad en todos los sectores.

¿Te interesa comprar una entrada? Estos son los precios del concierto de Rauw Alejando en el Movistar Arena 2025:

Platea zafiro: $135.413

Platea roya: $105.975

Cancha frontal: $100.088

Platea baja: $80.070

Cancha general: $68.295

Platea alta: $54.165

Tribuna: $47.100

Para adquirir los boletos, debes entrar a la página de Puntoticket. No te pierdas el «Cosa Nuestra World Tour» y acompaña a Rauw Alejando en su gira mundial.

