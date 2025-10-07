Podium Podcast Chile lanza “La Revolución de las Viejas”: el nuevo vodcast que promete hacerlo todo menos callar

¡Atención auditores y auditoras de Radio Corazón! ¿Ya terminaste todos tus pódcast y no sabes qué escuchar? Acá está la solución, donde diversos temas cotidianos como el sexo, el amor y las plataformas de citas te sacaran más de una sonrisa.

Podium Podcast Chile acaba de estrenar La Revolución de las Viejas, un nuevo vodcast que ya está dando que hablar. Sus protagonistas son nada menos que Patricia Rivadeneira y Coca Guazzini, dos figuras queridas e inolvidables de la televisión chilena, recordadas por sus papeles en Aquelarre, Sucupira y Estúpido Cupido.

Patricia Rivadeneira y Coca Guazzini llegan con «La Revolución de las Viejas»

Esta vez, las actrices se sientan frente a una mesa de porcelana, entre tazas de té, dulces y huevo duro, para conversar “como en una once entre amigas”. Así, el estudio se transforma en un cálido jardín donde los temas fluyen con naturalidad: amores pasados, anécdotas del teatro en tiempos difíciles, recuerdos de teleseries y reflexiones sobre la vida, el cuerpo y la mirada social hacia el envejecimiento femenino.

El primer capítulo ya está disponible en YouTube, Spotify y todas las plataformas, y parte con una pregunta que no deja indiferente a nadie: ¿cómo se llevan las viejas con la inteligencia artificial? Entre Alexa y ChatGPT, Patricia no duda en poner a prueba hasta a una máquina con su carácter inconfundible.

Con La Revolución de las Viejas, Rivadeneira y Guazzini abren un espacio íntimo y valiente, donde el humor, la memoria y la experiencia se mezclan para demostrar que después de los 60, la vida sigue siendo puro fuego y conversación. Porque, como ellas mismas dicen, la revolución no tiene edad.

