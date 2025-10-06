La millonaria nueva adquisición de FloyyMenor: Compró auto de lujo no disponible en Chile y este es su valor

¡FloyyMenor no deja de sorprender! El joven artista urbano que se ha posicionado en lo más alto de las listas globales nuevamente acapara todos los medios. Sin embargo, esta vez no por un nuevo hit.

El intérprete de «Gata Only» dio a conocer su nueva adquisición, materializando su rotundo éxito en la compra de un auto de lujo: Un Rolls-Royce Wraith.

Destacando por sus números en las plataformas digitales, FloyyMenor desembolsó $200 millones de pesos por el lujoso coupé. En este contexto, se sitúa como uno de los artistas más distinguidos por el gusto de autos de alta gama.

La operación de compra-venta resultó ser excepcional no solo por el monto, sino por la rápidez con la que se llevó a cabo. Las empresas Automotora Freddy Vizanskis y Lovende.cl confirmaron la transacción y destacaron el proceso de venta casi inmediato. «La transacción se concretó en tres días», señalaron, en un tiempo que calificaron de récord para este tipo de productos de lujo, según consignó ADN.

La nueva millonaria adquisición de FloyyMenor

El contexto de la prestigiosa marca británica en el país hace la compra de FloyyMenor especialmente notable. Recientemente, Rolls-Royce anunció su retirada del mercado chileno después de 13 años de presencia, atribuida principalmente al bajo volumen de ventas. La marca, que fue representada por el Grupo Inchcape desde 2012, buscaba consolidar modelos como el Ghost y el Cullinan, pero finalmente decidió concentrarse en mercados de mayor demanda.

Este Rolls-Royce Wraith, con un valor similar al que tuvo el modelo Ghost en su lanzamiento original (cercano a los 400 mil dólares), representa una rareza en el país; muchos lo consideran una de las últimas unidades disponibles.

