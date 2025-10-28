¿Pelearon por acción de Rai Cerda? Emilia Dides responde a los cahuines que hablan de supuesto «berrinche» de Sammis Reyes en Fiebre de Baile

En el reciente capítulo de Fiebre de Baile, sorprendió la presencia de Emilia Dides y Sammis Reyes como parte del público.

En ese sentido, un “incómodo” momento se habría presenciado, luego de que Raimundo Cerda terminará su presentación.

Según el influencer Danilo 21, «Rai le tiró la camisa a donde estaba la Emilia Dides con el Sammis Reyes, y él se enojó y se quería ir y la Emilia lo tuvo que agarrar del brazo», fue lo que reveló a través de su canal de difusión.

Además, agregó que «más encima le hizo unos movimientos así ‘what the fuck’ y se los hizo a la Emilia y la Emilia quedó mirando para abajo, así como que onda este loco. De hecho, la Emilia le tuvo que agarrar el brazo por se quería puro ir».

La situación no pasó desapercibida, y Coni Capelli habló del tema en el react de Claudio Michaux, aclarando que es a base de los comentarios de los asistentes.

«Rai tiró la camisa, Sammis se enojó porque pensó que era para Emilia, porque eran pareja. Y la gente dice que Sammis quería irse a la mitad del baile y la Emilia le decía: ‘No, no, no'», comenzó.

Sin embargo, entregó su versión: «Cuando tiró la camisa, pasó por mi lado y llega Sammis y la toma y la pone abajo de sus pies. Yo creo que Sammis ni siquiera sabe que fueron pololos».

Emilia Dides alzó la voz

Luego de los cahuines, Emilia Dides rompió el silencio en conversación con el medio Infama, aclarando toda la situación.

«Fuimos solo a ver a Juanfra y nos fuimos. Estoy demasiado embarazada para estos cahuines jajaja, mañana nos despertamos a las 05:00 am, así que tutito», enfatizó.

