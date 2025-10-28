¡A votar! La Mañana de la Corazón es nominada a Mejor Programa Radial en los premios Copihue de Oro 2025

¡Pero qué distinguidos! Hace algunos minutos se revelaron todos los nominados de las diversas categorías de la nueva edición de los premios Copihue de Oro, y como es costumbre, La Número Uno de Chile dijo presente.

En esta ocasión, Radio Corazón se anotó con una nominación en la categoría mejor programa radial, y sí, tenían que ser quienes alegran todas nuestras mañanas: Nuestros queridos Chavito y Sita Evelyn con La Mañana de la Corazón.

De 8:00 a 12:00, nuestros locutores hacen la mañana más que entretenida. Por lo mismo, todos tienen que entregar su voto para lograr nuevamente el gran reconocimiento que entrega el diario La Cuarta.

Es importante destacar que los ganadores son elegidos mediante votación popular, así que tú, que eres un fiel auditor y fanático de la 101.3, estás invitado a votar por La Mañana de la Corazón.

Nominados a Mejor Programa Radial

Este es el listado de los programas que lucharán por quedarse con el título de «Mejor Programa Radial».

Vamo a Calmarno (Radio Activa)

La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)

La Mañana de Pablo Aguilera (Radio Pudahuel)

Pongámonos Serios (Los 40)

Ciudadano ADN (Radio ADN)

Sacando La Vuelta (Radio Carolina)

¿Cómo votar en los premios Copihue de Oro 2025?

Desde ya todos pueden votar, y para realizarlo deben ingresar a la página web de los premios Copihue de Oro, donde deberán marcar su opción favorita.

El plazo de votación será hasta el domingo 23 de noviembre. Además, los ganadores serán premiados el día jueves 4 de diciembre en la Gala de los premios.

