PDI lo confirmó: Encuentran cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

La madrugada de este domingo, PDI confirmó el hallazgo de un cuerpo en Calera de Tango. Esta zona es un sector de interés en la investigación sobre la desaparición de Krishna Aguilera. Horas más tarde, confirmaron que se trata de la joven de 19 años.

Cabe recordar que Krishna Aguilera desapareció el 4 de octubre, y fue vista por última vez en Bellavista, junto a Juan Beltrán. El «Guatón Beltrán«, es el principal sospechoso, de lo que, preliminarmente, sería un secuestro con homicidio.

Encuentran cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Según informó T13, la madrugada de este domingoPDI encontró un cuerpo en el sector Catemito, en Calera de Tango. El fiscal Paul Martinson y el prefecto inspector Jorge Abate, Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas, confirmaron que se trata de Krishna Aguilera.

Jorge Abate detalló al respecto: «Se logra el hallazgo de Krishna en este sector, en este sitio del suceso, el cual ha sido trabajado por parte del laboratorio, distintas unidades especializadas a fin de determinar fehacientemente cómo ocurrieron estos hechos«.

Por su parte, el fiscal Paul Martinson aseguró que el cuerpo de Krishna Aguilera estaba enterrado, y con piedras que lo cubrían. También señaló que la identificación se realizó mediante las huellas dactilares.

Hasta el momento, Juan Beltrán, su pareja, la madre de esta, y dos sujetos más son los 5 imputados por este caso, que se encuentran en prisión preventiva.

Hace unos días, antes del hallazgo, el fiscal Marcos Pastén señaló que la investigación tomó un nuevo rumbo. Según detalló, se investiga el hecho en calidad de secuestro con homicidio, y no secuestro simple: «El tribunal encontró plausibles nuestros antecedentes y es lo que estamos nosotros abocados principalmente a acreditar, que en este caso nos encontramos en presencia de un secuestro con homicidio«.

Ahora, con el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera, la Fiscalía y la PDI tienen como principal foco esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen.

