¿Nuevo romance en Fiebre de Baile? Las intensas declaraciones que abrieron rumores amorosos: «Es una mujer de todo mi gusto»

En la reciente edición de Fiebre de Baile se emitió el debut de Camila Andrade. La comunicadora impresionó a todos con su performance, y no solo eso, ya que un coqueteo con un participante abrió los rumores.

Los cibernautas no demoraron en crear teorías sobre un supuesto romance, esto tras el reciente quiebre amoroso de la creadora de contenido.

Claudio Valdivia no dudó en halagar la presentación de Camila Andrade, luego de que las cámaras lo enfocaran y él hiciera unas coquetas muecas mientras ella hablaba.

Es importante recordar que hace algunos días, Valdivia fue vinculado con Cony Capelli, sin embargo, todo habría terminado luego de un rumor de romance entre Raúl Peralta (Power Peralta) y la ex chica reality.

Asimismo, Patricio Sotomayor, quien se encuentra reemplazando a Juan Pablo Queraltó en el backstage del programa de baile, comentó que Claudio Valdivia había asistido a los ensayos de Andrade.

Las declaraciones de Claudio Valdivia

El exfutbolista respondió rápidamente: «Primero que todo quiero decir que reconozco tu valentía por haber enfrentado los medios en un momento muy complejo en tu vida, creo que todavía lo sigues haciendo».

«Y segundo, estoy contento de que estés acá. Eres una mujer bellísima, guapa, que contagia alegría», lanzó, causando la euforia del público.

«Efectivamente, fui a ver su ensayo», complemento el ex chico reality.

En la misma, le consultaron que opinaba de Camila Andrade, y su respuesta lo dejó en evidencia: «Es una mujer valiente, inteligente, bellísima y es una mujer de todo mi gusto», cerró en Fiebre de Baile.

También puedes leer en Radio Corazón: Auditor sorprendió a todos con historia de alto impacto en El Chacotero Sentimental: «Embaracé a la mamá y a la hija»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google