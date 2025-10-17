Fernando Solabarrieta se quiebra por completo y revela el origen de su adicción en «El Internado»: «Siempre he pensado que…»

Un impactante momento protagonizó Fernando Solabarrieta en «El Internado», nuevo reality de Mega.

A través de un descargo, el periodista se quebró completamente y se sinceró tras recordar el motivo de sus adicciones.

El momento sucedió en una actividad grupal que dirigía Tonka Tomicic acompañada de sus compañeros de encierro. Esta constaba en reflexionar mediante una palabra que los representara, Solabarrieta se sinceró sobre la “rehabilitación”.

«Por años no sé si escondía, pero trataba de que no se me notara una enfermedad muy silenciosa y muy dolorosa que me iba comiendo, porque que te enfermes tú no tienes responsabilidad de enfermarte, pero sí tienes responsabilidad de no haber sido lo suficientemente riguroso con mi enfermedad y dejé que avanzara», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Pensando en que igualmente yo lo manejaba hasta que llegó un momento, muchos años después, en que se me descontroló totalmente».

Fernando Solabarrieta se sincera tras batalla contra las adicciones

En ese sentido, Tonka Tomicic le consultó a qué enfermedad se refería con su relato. «De la adicción», respondió tajantemente Solabarrieta.

«Por eso rehabilitación es una palabra que he buscado por años. En realidad, la causa es que algo te está doliendo tanto que no quieres sentir y te refugias en una sustancia, en una droga, en el alcohol; en cualquier cosa que tú hagas de manera desmesurada para dejar de sentir», explicó.

Siguiendo por esa línea, el animador reveló los motivos que lo llevaron a enfrascarse en las adicciones: «Me dicen ‘¿como tú, hueón? Pero si eres tan exitoso’, y yo no soy exitoso. Yo sé de logros, y yo no entendía por qué los logros nunca me hacían feliz y eran porque los logros nunca eran para mí. Eran para que la gente me quiera, para que mis amigos me quieran, para que mis padres me amen. Yo sé que lo hacen», explicó notoriamente emocionado.

«Mi sensación es que cuando yo hago algo me expongo a que no me quieran (…) Mucho miedo al rechazo porque siempre he pensado que yo no soy suficiente, o sea nada de lo que yo haga es suficiente», concluyó el relator deportivo en el programa de Mega.

