Previo a su Movistar Arena: Diego Torres visitó Radio Corazón y sorprendió a todos con una sesión acústica en vivo

Diego Torres se presentará el próximo 29 de noviembre en el Movistar Arena, esto en el marco de su «Mejor que ayer tour».

Si quieres asistir al esperado evento, puedes adquirir tus entradas a través de Puntoticket.

Por lo mismo, acompañado de su compañero y guitarra, el artista encendió «La Mañana de la Corazón» interpretando sus mejores éxitos.

Al más puro estilo de una sesión «Unplugged», Diego Torres demostró todo su talento, y lo podrás ver en vivo el próximo mes en nuestro país.

