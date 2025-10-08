¡Vuelco en TV+! Popular rostro no renunció, fue despedido del canal a través de un audio: «Voy a subir y bajar al director»

En las últimas horas, se habló de la decisión de Nicolás Solabarrieta de abandonar «Noche de suerte», programa de entretención de TV+.

Fue el mismo quien se despidió de sus compañeros en plena transmisión, agradeciendo la oportunidad y enfatizando en que se trataba del cambio editorial del programa, que habría tomado un rumbo distinto, más ligado a la farándula.

En ese contexto, horas más tarde escuchó un audio, mientras se encontraba en un evento en México, en el que le informaban que lo habían despedido del espacio.

TV+ desvinculó a Nicolás Solabarrieta.

Fue en conversación con Que te lo digo donde el hijo de Ivette Vergara reveló lo sucedido, entregando detalles de su caso.

Sergio Rojas afirmó que el exfutbolista estaba muy ofuscado en el aeropuerto, luego de escuchar el audio con la información de su desvinculación del canal.

«Voy a ir el lunes y voy a subir y bajar al director del espacio», habrían sido sus palabras.

“Estaba muy ofuscado más que nada por la manera. Cuando el programa da este vuelco de farándula muy dura yo soy el primero en decirle ‘chicos, si este programa continúa esta línea yo lo voy a evaluar porque no me siento cómodo», reveló.

Si bien tenía intención de continuar y ver como se daban las cosas, desde el directorio no lo quisieron así: “Yo me fui a trabajar a México, y cuando estoy allá me llega un audio un sábado a las tres de la mañana comunicándome básicamente que ya se había tomado la decisión».

“Y yo como ‘espérate, esta semana estaba todo bien’, el martes me dijeron que el programa salió increíble. ‘Entonces no entiendo, me mandai’ un audio estando en México, porque no esperar a que llegue a Chile’ me parece que las cosas no deberían funcionar así“, cerró el influencer.