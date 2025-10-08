Preocupación por famoso cantante que triunfó en Viña: Sufrió accidente de tránsito y se mantiene con pronóstico reservado

El reconocido reguetonero puertorriqueño Zion, del famoso dúo Zion & Lennox, se encuentra hospitalizado luego de sufrir un grave accidente de tránsito, noticia que encendió las alarmas entre sus fanáticos alrededor del mundo. El hecho se conoció este martes, mientras que su estado de salud se mantiene con pronóstico reservado.

De acuerdo con información publicada en sus redes sociales, su doctor entregó un pronóstico alentador: “Él está alerta y está cooperando con el tratamiento”.

Zion sufre accidente de tránsito y preocupa a sus seguidores

Por su parte, el equipo de trabajo del reguetonero emitió un comunicado oficial a través de las redes sociales, confirmando la noticia y pidiendo cautela frente a la situación. “El artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”, señalaron.

Además, el mensaje incluyó un llamado al público y a los medios a mantener el respeto en este difícil momento, expresando: “Pedimos respeto y paciencia en este momento, recordando que detrás del artista hay una familia y un equipo dedicado por completo a su bienestar”.

La noticia llega justo cuando Zion y Lennox estaban retomando su actividad musical en conjunto. Hace tan solo unas semanas, los intérpretes de «Pierdo la cabeza» habían sorprendido al público con su aparición en uno de los shows de Bad Bunny. Lo que desató la nostalgia y la euforia de sus fanáticos.

Además, hace algunos meses, el artista se había presentado en nuestro país en el evento Reggaetón Night. Este reunió a diversos cantantes de la vieja escuela del género urbano como Yaga y Mackie y Alexis Fido.

