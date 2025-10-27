Luto en el mundo del espectáculo: Muere a los 100 años popular actriz que destacó por su participación en reconocidas series

El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse la partida de June Lockhart, la recordada actriz que conquistó corazones con sus papeles de mamá en las queridas series Lassie y Perdidos en el espacio.

Lockhart falleció el jueves, a los 100 años, por causas naturales en su casa de Santa Mónica, California, según confirmó el portavoz de su familia, Lyle Gregory.

“Estuvo muy feliz hasta el final, leyendo el New York Times y el LA Times todos los días”, expresó Gregory, describiendo el espíritu activo que mantuvo hasta sus últimos días.

Muere June Lockhart a los 100 años

Hija del actor Gene Lockhart, June creció rodeada de talento y comenzó su carrera en el cine con papeles pequeños. Sin embargo, fue la televisión la que la llevó directo al corazón del público.

De 1958 a 1964, interpretó a Ruth Martin, la dulce mamá adoptiva de Timmy en Lassie, un clásico que marcó a toda una generación. Luego, entre 1965 y 1968, se convirtió en la doctora Maureen Robinson en Perdidos en el espacio, donde su personaje irradiaba calma, inteligencia y cariño en medio de aventuras galácticas.

Sus interpretaciones como madre amorosa la convirtieron en una figura entrañable para la gente de la época, quienes por décadas siguieron viéndola en convenciones y homenajes.

Pero detrás de esa imagen tradicional, June tenía un espíritu aventurero. En una entrevista, citó al periodista Dan Rather: “Puedo controlar mi reputación, pero no mi imagen, porque mi imagen es como tú me ves”.

Y agregó con picardía: “Me encanta el rock ‘n’ roll, manejar tanques, volar en globos y hasta pilotear planeadores. Hago muchas cosas que no encajan con mi imagen”.

También puedes leer en Radio Corazón: Noche de Brujas revela a los invitados de lujo que los acompañaran en el Movistar Arena para celebrar sus 25 años

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google