En las últimas horas, un hallazgo ha generado expectación en la localidad de Reumén, luego del descubrimiento de los restos de un «extraño animal».

El suceso ocurrió específicamente en Paillaco, Región de Los Ríos, donde varios registros se viralizaron en redes sociales. Según la información, una familia del sector encontró los restos del animal, comunicándose con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Así encontraron restos de Animal en Paillaco

Carolina Sandoval, mujer que encontró los restos del animal, habló con Biobío Chile y entregó detalles del hallazgo: «llegó mi hijo como a las cinco y se encuentra con eso. Me dijo ‘mamá mira lo que pillé, qué es lo que es esto’; y yo le dije ‘¿qué es lo que será? No sé, pero no lo tomes. Colócale un balde encima, que está desocupado, y cuando yo llegue veré qué hago’”.

Además, agregó que: «Después lo subí al grupo de Paillaco, lo subí al grupo de Reumén para que alguien me oriente porque en realidad me asusté, porque con tantas cosas malas que nos han pasado a nosotros como familia, uno ya no quiere más guerra».

«Nadie supo qué es lo que era, entonces todos tienen una opinión distinta, pero sea lo que sea, queremos salir de la duda y que no sea nada malo», recalcó la mujer.

Experto da su veredicto y despeja dudas tras hallazgo de animal

Luego de múltiples incógnitas, el zoólogo Felipe Rabanal resolvió la incognita y calmó los ánimos. Consultado por Diario de Valdivia, señaló que: «Es un ave 100%, quizás electrocutada, y en descomposición, que simplemente se está viendo en una posición anatómica incorrecta, que da la sensación de ser una criatura rara“.

Es difícil dar con la especie, pero podría ser una bandurria o un ave zancuda calcinada, pero en ningún caso es un animal raro», continuó.

Para cerrar, indicó que: «El desconocimiento de la estructura anatómica de los animales hace que se confunda y se tomen los animales desde una posición anatómica antinatural, se ve como otra osa, pero no como lo que realmente es».

Preocupación en Reumén por hallazgo de extraño cuerpo en patio de viviendahttps://t.co/3v4WSB24iG #ValdiviaCL pic.twitter.com/xSnSJtcZyn — Informa Al Minuto (@InformaAlMinuto) September 30, 2025

