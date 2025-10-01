La inesperada situación que emocionó a Martín Cárcamo: Mujer reveló desconocida anécdota que involucra a Felipe Camiroaga

Un emotivo momento se vivió en la reciente edición de Qué dice Chile, esto cuando una de las participantes se tomó un minuto para recordar una desconocida anécdota.

La participante, de nombre Jaque, interrumpió para revelar una historia que guarda relación con el animador y que también involucra a Felipe Camiroaga.

«Lo que pasa es que, cuando falleció Felipe y fueron los de la televisión a TVN, se terminó y todos se fueron yendo. Yo te vi cuando tú ibas saliendo y te hablé», comenzó diciendo en el programa de entretención.

Además, agregó que: «No había cámaras ni nada y te dije que tenía penita. Me dijiste que también tenías pena y nos abrazamos y nos consolamos».

«Eso quiero decirlo acá, que tú eres una persona, al menos para mí, auténtica, porque me consolaste cuando tú también estabas triste», señaló la participante, destacando las cualidades del animador.

La potente reflexión de Martín Cárcamo tras historia de participante

Cárcamo no demoró en responder, impresionado luego de las palabras de la mujer: «Agradezco tus palabras. Yo creo que Felipe está muy presente en la vida de todos. Yo me formé mirándolo en la tele. Lo he contado, pero yo estaba en Viña de Mar, no me dedicaba a la animación, pero miraba el Pase lo que pase y decía ‘ahí quiero estar'».

«Felipe para mí era un referente y, por las cosas de la vida, que es impresionante, me invitan al programa Pasiones, que él estaba animando. Durante el programa me dice ‘no sé por qué, no te conozco, pero siento que te quiero tanto’. A la semana me llamaron de TVN para ir a trabajar con él».

En ese contexto, siguió destacando las cualidades de Felipe Camiroaga. «Lo conocí desde el lado humano y era una bella persona. Siempre que puedo recordarlo, lo hago. Tengo una foto en mi camarín y otra en mi casa», prosiguió el popular animador.

«Es lindo lo que me acabas de decir. Nosotros vivimos del aplauso, que es lo mejor para un animador, así que pido un aplauso para él», cerró para seguir con el programa.