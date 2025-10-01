¡Remezón en Canal 13! Filtran a los supuestos finalistas de Mundos Opuestos y un gran debate se formó en redes sociales

Mundos Opuestos sigue en emisión, donde los participantes buscan ganar las competencias para poder vivir en el «futuro» y así tener todas las comodidades.

Es importante mencionar que el programa de Canal 13 lleva cuatro meses al aire, sin embargo, existe un desfase con la transmisión, por lo que suelen filtrar mucha información de lo que pasa en tiempo real.

A lo largo del tiempo, se han adelantado varias salidas y reingresos de participantes. Ahora, el portal Infama dio el batacazo filtrando a quienes serían los finalistas de la competencia.

Según el medio especializado en farándula, Daúd Gazale y Juan Pedro Verdier serían los participantes que pelearían por la medalla de oro.

La información fue dada a conocer a través del Instagram de Infama, mediante un post que ha causado repercusión y donde los cibernautas no demoraron en elegir a su favorito.

«Todos queremos que gane Juan Pedro», «Somos chilenos, pero en esta no podemos ir por Chile, lo siento. Juan Pedro merece ganar», «No me importa si arreglan la final, pero que NO gane Daúd», «Que gane Juan Pedro se lo merece por buena persona, empático, generoso y buen competidor», era lo que más se repetía en los comentarios de la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de infama.cl (@infama.cl)

¿Cuál es el premio para el ganador de Mundos Opuestos?

Según Canal 13, Mundos Opuestos tendrá más de un premio y habrá $75 millones a repartir.

Además, se informó que habrá nuevas dinámicas. Cuando queden 10 participantes, se extinguirán los equipos para dar paso a un «todos contra todos».

Quienes pierdan irán al pasado, conviviendo con nuevos participantes hasta el duelo final del «Primer Tiempo», donde el ganador se quedará con $25 millones.

Luego, se disputará el «Segundo Tiempo», instancia en la que participarán nuevos equipos y se elegirá a un nuevo vencedor, quien también recibirá 25 millones de pesos como premio.

Finalmente, llegará la esperada gran final de Mundos Opuestos, donde se coronará al ganador absoluto del reality, que se llevará otros 25 millones de pesos.