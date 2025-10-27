«No solamente borracho hacía daño, sino que sobrio también. No creo que la gente sea tan ingenua. No sé qué cree este tipo al ir a sentarse a un programa, a mentir»

En la jornada de este domingo, se emitió un nuevo capítulo de Primer Plano, donde Kike Acuña fue uno de los invitados.

En ese contexto, es que tras el programa, su ex pareja Roxana Muñoz emitió declaraciones que lo acomplejaron.

Específicamente, reveló que el participante de Fiebre de Baile no se presentó a una mediación el pasado jueves.

«No quiero perder la oportunidad de que le pregunten por qué no se presentó a la mediación el jueves pasado que yo con mucho esfuerzo organicé, nos dejó a todos esperando mucho rato, no contesta el teléfono. Por favor, díganle que se presente para llegar a acuerdos por temas de nuestra hija, por la pensión», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Él hace siete años que yo lo demandé, paga una pensión, sí, pero atrasada y es poca plata, son 200 mil pesos y yo estoy sola con mi hija en el sur sacándonos la cresta para salir adelante porque es fácil para una persona que deja niños botados y que por años se desaparece».

Kike Acuña no guardó silencio y respondió en Primer Plano

Siguiendo por esa línea, Acuña comentó en el programa que no existe una deuda de pensión, y que todo está al día.

«Lo que sí puedo decir es que hasta la fecha estoy con todo al día en cuanto a pensión de mis hijos se refiere, en mi peor momento de alguna forma juntaba lo que tenía que pagar para ellos y siempre cumplí y hoy también lo hago», partió diciendo.

«Este gallo piensa que la gente es hu…», respondió Roxana Muñoz a través de sus redes sociales, notoriamente enojada.

«No creo que la gente sea tan ingenua de creerle a este tipo. Creo que la gente tiene memoria de todo el daño que él hizo, no solo por el alcohol, sino también daño psicológico a sus exs, a Carla Jara, a mí”, continuó.

«No solamente borracho hacía daño, sino que sobrio también. La gente no creo que sea tan ingenua. No sé qué cree este tipo al ir a sentarse a un programa, a mentir», cerró la ex chica reality.

