No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de «Coliseo»

Hace algunas semanas, regresó «Coliseo» a Mega, programa que busca a la próxima estrella del humor.

Por lo mismo, es que varios comediantes se han presentado, buscando su lugar en el estrellato, y una participación en el Festival de Viña.

En este contexto, es que en la reciente edición del programa, el reconocido humorista «turrón» llegó acompañado de un joven, presentándose como la dupla M&M Humor.

Es importante destacar que este espacio de entretención busca a la nueva estrella del humor, dándole un boleto directo al certamen viñamarino. Además, los exigentes jurados son comediantes de vasta experiencia: Álvaro Salas, Pamela Leiva, Jorge Alís y Myriam Hernández.

Turrón y su desconformidad tras rutina en «Coliseo»

El experimentado Turrón tomó las riendas de la rutina, demostrando su experiencia y desplante en el escenario. Sin embargo, no quedó para nada conforme con la decisión del jurado.

“Evaluarte estar acá, aquí, que llevas tanto tiempo en la comedia, que estuviste también en el Festival de Viña, es un honor poder verte», comentó Pamela Leiva, destacando su trayectoria.

«Creo que por ahora, como dupla, aún les falta para llegar al Festival de Viña. La invitación es que sigan desarrollándose, tienen un feeling increíble y que pueden hacer un muy lindo show. Pero por ahora digo que no», complementó, dejando evidentemente molesto a Mario Moreno, popularmente conocido como Turrón.

