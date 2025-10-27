¡No lo creía! Mexicana fue al supermercado y quedó impactada con un detalle de su funcionamiento: «Estos chilenos viven en el 2800»

En las últimas horas, se ha viralizado un registro de una influencer mexicana apodada en tiktok como @arienchile, quien quedó sorprendida al visitar un supermercado en nuestro país.

La creadora de contenido asistió al local para comparar paltas, conocidas en su país natal como aguacates.

Fue a través de sus redes sociales donde la joven aseguró que «estos chilenos viven como en el 2800». Es importante destacar que el registro ya cuenta con más de 590mil me gusta.

¿Por qué la sorpresa de la influencer? Resulta que en las máquinas de los supermercados Jumbo, existe una función moderna donde se puede colocar la palta y apreciar su estado de madurez.

«Que onda mi emoción… nomás dejé de venir unos tres meses y ya están muy avanzados», comenzó diciendo.

Otro aspecto que resaltó fue la balanza, capaz de identificar automáticamente la fruta o verdura que se coloca en la bandeja.

“Que alguien me explique cómo la pesa sabe qué cosa es ¿Tiene una cámara?“, consultó, notoriamente impresionada.

Asimismo, no dejó atrás un clásico snack chileno, del cual se ha vuelto “adicta”: las clásicas ramitas.

«¿Cómo se le hace para dejar de comer esto? Después de que las probé no puedo dejarlo», cerró la influencer mexicana.

Reacción de los seguidores a viral de influencer mexicana

Como es costumbre, los cibernautas no demoraron en dejar sus reacciones en el registro.

El tiktok titulado como «Chile está en el futuro y me encanta» ya cuenta con casi 600mil reproducciones y más de 1.000 comentarios.

«Tú puedes decir aguacate en Chile», «Chile fue calificado como el mejor país de Chile, hermana», «ya viste los carros con cámara?? Pones el producto en el carro y lo identifica solo, y te va sacando la cuenta, y después puedes pagar solo con la cuenta que hizo el carro, un lujo» y «Me encantan los mexicanos en Chile», fueron algunos de los comentarios

