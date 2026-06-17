«Que sea un orangután, asqueroso, peludo, gordo, chancho, cerdo, hijo de remil p…, basura, mala persona… a las minas les calienta»

Uno de los cantantes urbanos más queridos de Latinoamérica se metió en el centro de la polémica, tras una controversial frase sobre las mujeres. Hablamos de Duki, reconocido trapero argentino, que ha visitado nuestro país, y también colaborado en varias ocasiones con nuestros artistas.

El cantante estuvo en una transmisión en vivo, donde tras una particular conversación, lanzó el comentario que sacó ronchas en las mujeres, sobre todo, las que son fanáticas suyas.

La polémica frase de Duki

Todo partió en la transmisión de los streamers argentinos C0ker y Gonzalo Banza, quienes invitaron al Duki a charlar. En medio de la conversación y la fiebre por el Mundial, comenzaron a hablar sobre la pinta de los jugadores argentinos, a quienes admiraban por su belleza, tales como Rodrigo de Paul y Leandro Paredes.

En ese contexto, Duki se lanzó con un comentario al respecto: «Yo tuve esta conversación mil veces. A mi me gustan las mujeres, no se cual sea el caso de ustedes. Entonces, un hombre que tenga rasgos femeninos me va a parecer más atractivo«, comentó el cantante urbano.

«Tal vez, a las mujeres, un hombre que tiene rasgos más masculinos les parece más atractivo«, cuestionó el argentino.

Ahí fue cuando tiró el controversial comentario:»¿Me entendés lo que te digo? Que el chabón, de repente, sea un orangután, asqueroso, peludo, gordo, chancho, cerdo, hijo de remil p.., basura, mala persona… a las minas les calienta«.

La frase del argentino rápidamente se hizo viral en redes, donde los usuarios cuestionaron sus palabras por cómo se refería a los gustos de las mujeres.

También hubo otros que metieron al baile a su pareja, la también cantante Emilia Mernes.

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