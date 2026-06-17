La estremecedora confesión de Diego Pánico sobre su enfermedad tras delicado estado de salud: «Necesito que entiendan la gravedad del asunto…»

Diego Pánico preocupó a sus seguidores hace algunos días, tras ser hospitalizado de urgencia en la UTI. Según reveló su amiga Adriana Barrientos, el influencer estuvo en riesgo vital, por lo que se mantuvo bajo observación por varios días.

El diganótico inicial fue una trombosis en una de sus piernas. Diego Pánico señaló anteriormente que debía tomar anticoagulantes, justamente para evitar complicaciones como esta.

Sin embargo, ahora, reveló por qué sufrió igualmente de esta trombosis que puso en riesgo su vida, con una estremecedora confesión.

La estremecedora confesión de Diego Pánico sobre su enfermedad

A través de sus redes sociales, Diego Pánico reapareció con un video, mostrándose en un mucho mejor estado de salud. De partida, quiso hablar un poco de la situación que vivió: «Necesito que entiendan la gravedad del asunto. No quiero que me vean como víctima ni tampoco que me tengan lástima. Pero esto que a mí me pasó no es un simple dolor de muela que se va«.

«Quiero hablar con ustedes desde el corazón. Esto es una enfermedad hereditaria que no tiene cura. Se los quiero contar porque así como cambió mi vida, también puede cambiar la suya«, reveló

Respecto a su diagnóstico, Diego Pánico explicó lo más complejo: «Tengo resistencia a la proteína C activa ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo forma coágulos aun tomando el anticoagulante«.

También, en su video aprovechó para poder desmentir algunos de los rumores que han circulado a raíz de su caso: «Muchas personas han dudado de mi diagnóstico, han dicho que por consumir sustancias a mí me ha dado esto. Eso es completamente falso«.

«Me llegan muchos mensajes todos los días que me dicen que tengo los días contados. Que Juanito o Pedrito murieron de lo mismo que yo tengo, pero no va a ser mi caso«, cerró Diego Pánico.

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