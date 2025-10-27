En la noche del domingo, Latife Soto realizó sus clásicas transmisiones junto a José Antonio Neme, esto luego del debate presidencial que fue emitido por Canal 13.

«No quieren equivocarse en nada, entonces todos estudiaron mucho para este debate. Van a seguir atacándose y luchando por sus puntos», comenzó diciendo en modo de análisis.

Según la tarotista, tendrán mucho cuidado en la antesala de las elecciones, tratando de mantenerse calmos. Sin embargo, una sorpresa podría cambiar todo lo que dicen las encuestas.

En ese contexto, Soto aclaró que se está cumpliendo una de sus predicciones: «Está pasando lo que yo dije, que los varones iban a ir subiendo», esto luego del alza de Kaiser y Parisi en las encuestas.

Siguiendo por esa línea, el periodista de Mega le preguntó: «¿Van a haber sorpresas?».

La predicción de Latife Soto que remece el panorama electoral

“En esta elección va a suceder un fenómeno. El fenómeno del cisne negro. Ese fenómeno es que van a haber sorpresas, otros números y podría salir alguien que nadie se espera», fue lo que vaticinó.

Además, añadió que «las encuestas dicen una cosa, pero en esas encuestas no está la gente que no dice nada. Hay mucha gente que está calladita».

“Y no voy a decir el nombre para no influenciar a la gente, pero es el fenómeno del cisne negro. Veo un gobierno diferente al que hay hoy y que va a lograr mucho en tema de seguridad y economía”, cerró en su conversación con José Antonio Neme.

Es importante recordar que la guía espiritual lleva bastante tiempo con sus predicciones respecto a la carrera presidencial.

La semana pasada, el comunicador le recordó sus palabras, luego de haber acertado con uno de sus vaticinios.

“En la de Cadem de hoy dice que está empatado Parisi, Kaiser y Matthei, y tú habías dicho que veías a dos hombres que, de repente, subían», le dijo Neme.

“Sí, yo les dije. Y espérense un poquito, porque esos hombres van a seguir subiendo, y yo veo bajar a Matthei. Los resultados nos van a sorprender», alertó Latife.

