¡Remezón en Mega! Revelan que participante fue expulsada de reality por dejar llorando a productora: «Ordinariez máxima»

Hace algunos días comenzó la emisión de «El Internado», nuevo reality de Mega que mezcla competencias con el mundo culinario.

En ese contexto, es que se filtró que una polémica participante habría sido expulsada del programa luego de ser protagonista de un escándalo de proporciones.

Esta situación se habría producido el día jueves, y la participante en cuestión habría dejado llorando a una mujer del equipo de producción.

Nuevas polémicas en «El Internado»

Se trata de Daniella Campos, quien habría perdido los estribos en medio de una competencia luego de pedir un alimento específico.

«La ordinariez ya fue máxima», aseguró Catalina Pulido en el programa “Sígueme”.

«Ella necesitaba una leche especial, gritaba y no se la traían. Y como ya ha tenido conflictos con la mayoría, ya nadie la soportaba. Fue tanta su ira, que dejó llorando a una productora», aclaró la panelista.

Además, agregó que: «Daniella Campos perdió los estribos con una productora peruana. Luego, ella renuncia al reality, después se calma, ofrece disculpas y no le habrían aceptado el arrepentimiento».

Por lo mismo, habrían tomado la decisión de expulsar a Campos del encierro.

Daniella Campos se sumaría a Ellans de Santis, quien fue el primer eliminado de la competencia.

El competidor se mostró bastante afectado tras su salida. «Me voy con pena porque para mí era un sueño, pero no quiero pelear. Un gusto conocerlos», se despidió notoriamente emocionado.

